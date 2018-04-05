حملتان لاستدعاء سيارات لـ«فيراري» و«فورد» و«لينكون»

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، أنها أطلقت حملتين لاستدعاء سيارات: الأولى خاصة بالعلامة التجارية «فيراري»، والثانية متعلقة بالعلامتين «فورد» و«لينكون»، وذلك لدواعي السلامة، لافتة إلى أن إجمالي عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء في الحملتين يبلغ 3383 سيارة.

الحملة الأولى

وأوضحت الوزارة أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة نسقت مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» وكيلي سيارات «فيراري» بالدولة، لتنفيذ الحملة الأولى لاستدعاء سيارات من طرازي «فيراري 488 جي تي بي»، و«فيراري 488 سبايدر»، من موديلات عام 2016 والمصنعة في إيطاليا، وذلك لتحديث برمجة عقدة لوحة العدادات.

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن حملة الاستدعاء تتم مع توجه شركة «فيراري إس بي إيه» لمعالجة خلل برمجي في الخوارزمية المستخدمة لحساب نسبة تآكل أقراص الفرامل المصنوعة من الكربون والسيراميك، الأمر الذي قد يتسبب في عملها بشكل غير صحيح.

وشددت على أنه يجب تحديث البرنامج للتأكد من أن مستوى التآكل المقدر لأقراص المكابح صحيح ومطابق للمستوى الفعلي، إذ إن التباين بين القيمة المقدرة والفعلية لنسبة التآكل قد يؤدي إلى بلوغ حد التآكل الحرج لأقراص المكابح دون معرفة السائق بذلك.

وبينت الوزارة أن هذا قد يسبب بدوره تلف الأقراص وزيادة خطر التعرض للحوادث، علماً بأن «فيراري» لم تسجل حتى الآن أي حوادث أو شكاوى ناجمة عن هذ الخلل.

وتوقعت أن تشمل الحملة 25 سيارة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وكيلي السيارات المشمولة بالاستدعاء للتواصل مع المتعاملين لإحضار سياراتهم، وإجراء عملية التحديث مجاناً.

الحملة الثانية

وفي ما يتعلق بالحملة الثانية، ذكرت الوزارة في تقريرها، أنها نسقت من خلال إدارة المنافسة وحماية المستهلك أيضاً مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» كونهما وكيلي سيارات «فورد»، و«لينكون»، وذلك لتنفيذ حملة استدعاء لدواعي السلامة لطرازي «فورد فيوجن»، و«لينكون إم كيه زد»، من موديلات الأعوام من 2014 حتى 2018، والمصنعة في الولايات المتحدة، وذلك لاستبدال برغي تثبيت عجلة القيادة.

وأشارت إلى أن الحملة ستشمل استدعاء 3358 سيارة من تلك الطرز، لأن برغي تثبيت عجلة القيادة في السيارات المشمولة بالاستدعاء قد لا يحافظ على العزم اللازم، ما يسهم في حدوث خلخلة في عجلة القيادة بمرور الوقت، حيث قد تنفصل عجلة القيادة عن عمود التوجيه إذا لم تتم عملية الاستبدال المطلوبة، ما يزيد من خطر الإصابة أثناء القيادة.

وأضافت أن منافذ التوكيل المحلية للسيارات المشمولة بالاستدعاء ستعمل على استبدال برغي تثبيت عجلة القيادة للمتعاملين مجاناً.