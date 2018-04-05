«صحة» تحذر من جهات تستخدم هويتها في عمليات توظيف وهمية

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أنها لا علاقة لها أو لأي من منشآتها الصحية بأية عروض للوظائف، لا تتم من خلال قنواتها الرسمية التي حددتها لذلك الغرض، وبالتالي لا تتحمل الشركة ومنشآتها الصحية مسؤولية أي من تلك العروض، ما يعني أن «صحة» ومجموعة منشآتها كافة لا تتحمل مسؤولية أي نتائج تترتب عن أية عروض للوظائف لم تتم من خلال قنواتها الرسمية المحددة، أو تلك التي تكون نتيجة لأية عمليات احتيالية يُستغل اسم شركة «صحة» فيها، كما برأت الشركة ذمتها من أية خسائر يتعرض لها أي طرف نتيجة تعاملات قام بها مع أية عروض وهمية أو احتيالية.

وحذرت «صحة» من جهات مجهولة تستخدم هويتها أو هوية إحدى الشركات التابعة لها بغرض الاحتيال في حملات توظيف وهمية وعروض عمل زائفة.