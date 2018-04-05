الموارد البشرية: تعديل موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين إلى ديسمبر

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن آلية صرف العلاوة الدورية للموظفين، الذين كانت تصرف لهم علاوة في يوليو من كل عام، بالتنسيق مع وزارة المالية.

ونص التعميم على ترصيد المستحق للموظفين عن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2018، وفقاً لتقييم أدائهم عن عام 2017، ثم صرفه لهم ضمن راتب 31 ديسمبر 2018، على اعتبار أن المخصصات المالية المترتبة على عملية صرف العلاوة الدورية معتمدة ضمن ميزانية الجهات الاتحادية عن سنة 2018.

جاء ذلك على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي نص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية على شكل مبلغ مقطوع، يُحدد في جداول الدرجات والرواتب، وبما لا يتجاوز «ألف درهم» تضاف إلى راتبه الأساسي.

وأوضحت الهيئة أن العلاوة الدورية كانت محددة في قرار مجلس الوزراء بشأن جداول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وتصرف سابقاً قبل صدور اللائحة التنفيذية للموظفين المستحقين لها في موعدين، هما الأول من يناير أو الأول من يوليو من كل عام، ولغاية توحيد الموعد كانت تصرف في يوليو من كل عام.