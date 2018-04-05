جوارديولا: الحظ والأخطاء التحكيمية أسباب هزيمتنا من ليفربول !

أرجع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أسباب هزيمة فريقه من ليفربول بثلاثية نظيفة إلى سوء التوفيق الذي لازم فريقه والأخطاء التحكيمية التي صبت في مصلحة المنافس، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية من مضيفه ليفربول على ملعب أنفيلد رود، وستكون مهمته صعبة للغاية في مواجهة العودة الأسبوع القادم التي ستقام على ملعب الاتحاد.

وأكد جوارديولا على أن هدف النجم المصري محمد صلاح جاء من موقف تسلل، كما أوضح أن الحظ حالف ليفربول بأول هدفين كونه لم يهدد المرمى قبل ذلك.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي “مانشستر سيتي كان موجوداً في المباراة باستثناء 10- 15 دقيقة من الشوط الأول، ظهرنا بشكل جيد في بداية المباراة، لكن المشكلة أنهم سجلوا هدفين من أول تسديدتين”.

وتابع “نحن بدورنا لم نخلق فرصاً حقيقة على المرمى لأنهم دافعوا بعمق، كنا بحاجة إلى هدف واحد، لكننا لم نتمكن من تسجيله، لا أحد مقتنع بأننا سوف نتأهل، لكننا سنقنع أنفسنا غداً”.

وقال جوارديولا في تصريحات أخرى لقناة بي إن سبورت “هدفهم الأول من حالة تسلل، أخطاء تحكيمية كهذه تكون مؤثرة في هذه البطولة”.