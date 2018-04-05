العين: اصطحب زوجته في غربته وتزوج خادمتها

تفاجأت زوجة عشرينية من قرار زوجها الصادم بعد سفرها معه الى الولايات المتحدة لإتمام دراساته العليا بالزواج من الخادمة التي جلبها لتساعدها في أعمال البيت بعد حملها بطفلها الثالث.

الخادمة التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية مكثت مع العائلة لفترة 10 أشهر في غربتهم، إلى أن لاحظت الزوجة أن هناك علاقة خفية تربط بين زوجها وخادمتها لتطلب من زوجها مغادرة الخادمة لمنزلها، إلاّ أنها تفاجأت بمصارحة زوجها لها بأنه سيطلب من الخادمة أن تغادر المنزل، إلا أنها لن تغادر حياته، فهي زوجته الثانية شرعا.

الزوجة لم يكن بيدها شيء سوى الرجوع إلى بيت والدها في الدولة ومعها أطفالها الثلاثة، ليلحقها زوجها مصطحبا معه زوجته الثانية التي قام بتوفير شقة خاصة لها، واعداً زوجته الأولى بتوفير كافة حقوقها وتحقيق العدل بين الزوجتين لتتنازل عن الطلاق لكي لا تشتت استقرار الأطفال.