شاهد بالفيديو.. «تنظيم الإتصالات» تحذر من استخدام «الواي فاي» المفتوح

بواسطة / بتاريخ 2018-04-05 في 11:02 ص /
sabq2-600x55313

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: