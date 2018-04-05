942 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ19 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 942 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 100 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضى بقيمة 142 مليون درهم و 78 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 113 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 4 و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 4.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها6 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 687 مليون درهم منها 17 رهونات أراضى بقيمة 196 مليون درهم و 31 رهونات فلل وشقق بقيمة 491 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 460 مليون درهم وأخرى فى منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 154 مليون درهم.