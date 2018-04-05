غزال يسجن الممثل الهندي سلمان خان 5 أعوام

بواسطة / بتاريخ 2018-04-05 في 4:01 م /
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قضت محكمة هندية بحبس الممثل الهندي سلمان خان لمدة خمسة أعوام على خلفية قتل غزال من الفصائل النادرة منذ ما يقرب من عقدين.

وقد تم اتهام خان بقتل اثنين من حيوان الغزال الأسود، وهو من الفصائل المحمية وفقا لقانون حماية الحياة البرية الهندية، في قرية كانكاني بالقرب من مدينة جودبور في ولاية راجستان ليلة 1/2 اكتوبر 1998.

وقال محامي الادعاء ماهيبال بيشنوي ” المحكمة قضت بحبس  سلمان خان خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف روبية (نحو 154 دولارا).  وذكرت قناة تايمز ناو نيوز إنه تم احتجاز خان. وأفادت قناة ان دي تي في أن المحامين الممثلين لخان سوف يطعنون على الحكم أمام محكمة أعلى درجة،  كما أنهم تقدموا بطلب للإفراج عنه بكفالة.

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