الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 06/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 07 / 04 / 2018

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر في الخليج العربي، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 22 – 32 كم/ساعة بوجه عام، تصل 42 كم/ساعة أحياناً على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً يوم الجمعة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الساحلية والجزر وبعض المناطق الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.