محكمة ألمانية ترفض إطلاق سراح “رأس” داعش في البلاد

رفضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، إطلاق سراح داعية سلفي يشتبه في كونه “رأس” تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد.

وقررت المحكمة الاقليمية العليا في مدينة سيله بولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، رفض طلب الدفاع عن “أبو ولاء”، بإطلاق سراحه، حسب صحيفة “دي فيلت”.

وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن الاتهام الموجه لأبو ولاء بالانتماء لمنظمة إرهابية ودعمها، مازال قائما ولم يدحض بعد.

كما حذرت من أن هناك احتمالات بهروب المتهم في حال إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، حسب مصادر قضائية تحدثت للصحيفة.

كان دفاع “أبو ولاء” قدم مطلع مارس/آذار الماضي، طلبا للمحكمة للإفراج عنه على ذمة المحاكمة، مبررا ذلك بعدم وجود “اشتباه اجرامي ملح”.

ومنذ ٦ أشهر يحاكم العراقي أحمد عبد العزيز عبدالله (٣٣ عاما)، الشهير بـ”أبو ولاء” أمام المحكمة ذاتها، بتهمة الانتماء لداعش.

كما تتهمه المحكمة بتجنيد شبان في ولايتي ساكسونيا السفلى، وشمال الراين ويستفاليا (غرب) وإرسالهم للقتال في صفوف التنظيم بسوريا والعراق.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على “أبو ولاء” و٤ آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦.

وتشتبه السلطات في أن “أبو ولاء” هو رأس تنظيم “داعش” في ألمانيا، حسب دي فيلت.

وتستند محاكمة أبو ولاء إلى شهادة شاب ألماني يبلغ من العمر ٢٣ عاماً، انتقل للقتال بجانب “داعش” في سوريا والعراق، ثم عاد لألمانيا وتعاون مع السلطات.