البرلمان المكسيكي يدعو حكومته لوقف التعاون مع الولايات المتحدة

دعا مجلس الشيوخ المكسيكي الحكومة إلى وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة بسبب “عدم احترام” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

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