شاهد بالفيديو | ظبي أفريقي محاصر بين أفراس النهر والكلاب البرية
بواسطة وكالات / بتاريخ 2018-04-05 في 6:28 م /
لا يوجد شيء أكثر إثارة في حفرة مائية من مواجهة ثلاثية بين كلب بري، وفرس النهر و ظبي إفريقي منفرد، يحاول يائسا الهروب والنجاة بحياته.
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