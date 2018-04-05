شاهد بالفيديو | ظبي أفريقي محاصر بين أفراس النهر والكلاب البرية

بواسطة / بتاريخ 2018-04-05 في 6:28 م /
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لا يوجد شيء أكثر إثارة في حفرة مائية من مواجهة ثلاثية بين كلب بري، وفرس النهر و ظبي إفريقي منفرد، يحاول يائسا الهروب والنجاة بحياته.

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