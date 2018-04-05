تراجع عدد تطبيقات متجر آبل لأول مرة !

أشارت تقارير مختصة أن شركة آبل قامت بخفض عدد التطبيقات المتواجدة على متجرها الخاص بالأجهزة الذكية، وقامت بحذف نحو 100 ألف تطبيق.

وبحسب المعلومات، فإن عدد تطبيقات متجر آبل انخفض من 2.2 مليون مع نهاية 2016، ليصل إلى 2.1 مليون مع نهاية 2017. وذلك بعد تشديد الشركة لسياساتها الخاصة بنشر التطبيقات على المتجر، خاصة بالحديث عن التطبيقات الغير مبنية على نواة 64بت التي فرضت الشركة العمل عليها مؤخرا.

وعلى خلاف ذلك، فإن متجر قوقل شهد ارتفاع كبير في عدد التطبيقات المنشورة عليه، حيث وصل العدد إلى 3.6 مليون تطبيق بارتفاع نحو 30% عن 2016.

في الجانب الأخر فإن عدد التطبيقات التي تم تدشينها في العام الأخير شهد تراجع كبير على متجر آبل، وذلك بنشر 755 ألف تطبيق في 2017، على عكس العام السابق له والذي شهد إطلاق حوالي 1.1 مليون تطبيق. أي أن النسبة انخفضت بنحو 29%.

فيما شهد متجر قوقل ارتفاع كبير بعدد التطبيقات، حيث أن المتجر شهد تدشين نحو 1.6 مليون تطبيق جديد في 2017، مقارنة مع 1.3 مليون في العام المسبق.

والغريب في الموضوع أن تحول مطوري التطبيقات لمنصة على أخرى شهد سيطرة تامة لمتجر قوقل، وذلك بتحول نحو 17.3 ألف تطبيق من متجر آبل لمتجر قوقل بلاي، فيما تحول فقط 7.5 ألف مطور لمتجر آبل قادما من قوقل بلاي.