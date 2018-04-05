العنبري: الشارقة ليس لديه ما يخسره أمام الوحدة

يولي مدرب الشارقة الإماراتي، عبدالعزيز العنبري، أهمية كبيرة لمباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة 20 لبطولة دوري الخليج العربي السبت المقبل.

وقال العنبري، في تصريحات صحافية اليوم الخميس: “فريقي لم يعد تحت ضغوط الهبوط، ولكن علينا البحث عن كيفية تحقيق الانتصار على فريق لديه إمكانيات عالية وفي حجم نادي الوحدة الذي أقدم له التهنئة على فوزه أخيراً بكأس الخليج العربي”.

وأضاف مدرب الشارقة: “يفتقد فريقي للثنائي فاندر فييرا للإيقاف 3 مباريات، وشاهين عبدالرحمن بسبب الإصابة التي لحقت به منذ فترة، ولكن هذه الغيابات لن تكون مبرراً لأي شيء حيث هناك حالة تركيز عالية بين الجميع وهناك تعليمات واضحة لدى جميع اللاعبين بالبحث عن الفوز مهما كانت قوة المنافس”.

وتحدث مدرب الشارقة عن قترة التوقف، قائلاً: “كانت طويلة نسبياً لكننا حققنا من خلالها بعض الفوائد منها عودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لمستواه، وأيضاً تجربة بعض العناصر، التي ستكون متواجدة في تشكيلة الفريق في الفترة المتبقية من عمر الدوري إضافة إلى مباراة بطولة الكأس المقرر لها أمام فريق شباب الأهلي دبي”.

وتحدث العنبري عن فريق الوحدة، بقوله: “إنه من الفرق التي يجب علينا احترامها بشكل كبير، فهو يقدم مستويات متميزة للغاية ويمتلك عناصر لها كفاءتها العالية، ولكن هذا لا يقلل من قدرات فريقي وطموحنا أيضاً في تحقيق النتيجة الإيجابية”.

واختتم العنبري حديثه قائلاً: “ندرك الضغوط الواقعة على هذه المباراة حيث أن نتيجتها ينتظرها فريق العين أيضاً الذي يلعب غداً الجمعة، مع دبا، وتحقيق العين للفوز على دبا مثلاً، وتعادل أو فوز الشارقة على الوحدة سيمنح العين لقب الدوري، وكل هذه الأمور لن تكون وسيلة ضغط علينا بل سنقدم مباراة تليق باسم الشارقة”.