الجنيبي: شباب الأهلي رفض المشاركة في البطولة العربية

كشف نائب رئيس اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، عن رفض نادي شباب الأهلي المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2018.

وقال الجنيبي اليوم الخميس، إن الاتحاد وجه الدعوة إلى أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي، والأخير هو الوحيد الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وأضاف: “تم توجيه الدعوة إلى نادي الوصل، الذي وافق على المشاركة، لينضم إلى العين والجزيرة لتمثيل الإمارات في البطولة العربية”.

ووقعت الأندية الـ3 اليوم الخميس عقود المشاركة في البطولة لتمثيل الإمارات، في البطولة التي تنطلق في أغسطس (آب) المقبل، وتنتهي في أبريل (نيسان) 2019، وأن البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من دور الـ32 ذهاباً وإياباً.