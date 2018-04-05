دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يطلقان “الحضانة المائية”

أعلن “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” عن إطلاق الحضانة المائية الجديدة التي تمثل وجهة خاصة لرعاية الحيوانات الصغيرة في المركز خلال الأشهر الأولى من حياتها، حيث تكون محاطة بمثيلاتها من حديثي الولادة.

ويمتاز تصميم الحضانة المائية بتوظيفه للونين الوردي والأزرق، وتتيح هذه الوجهة المميزة لخبراء الأكواريوم تقديم رعاية أفضل للمواليد الجدد، بالتزامن مع منح الزوار فرصة اكتساب معلومات مشوقة ومفيدة عن دورات حياة مختلف الفصائل وأساليب تكاثرها.

وتتضمن زيارات الحضانة المائية معلومات حول مواسم التزاوج وفترات الحمل والكثير من المعلومات العلمية الهامة حول جميع الفصائل، في تجربة تتكامل فيها القيمة التعليمية والترفيهية.

وتقيم حالياً في الحضانة صغار قرش الحمار الوحشي وسمك الراي ذي الأنف المستدقّ وقرش البامبو والراي المرقط بالأزرق، والتي ولدت جميعها بشكل طبيعي في “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، ما يسلط الضوء على التزام فريق العمل باعتماد أفضل الممارسات العالمية لضمان صحة وسلامة جميع الحيوانات وتوفير بيئات نموذجية لها.

وفي الوقت الذي يواصل فيه “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” إرساء معايير جديدة على مستوى الترفيه التعليمي، تهدف الحضانة المائية إلى تفعيل التواصل مع الأطفال وإثراء معارفهم حول الفصائل التي تعيش في المركز وتزويدهم بمعلومات وتجارب مباشرة لا تتوفر في أي مكان آخر. وتتطلع الحضانة المائية إلى استقبال مواليد جدد خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل الحضانة المائية الإضافة الأحدث إلى مجموعة العروض الاستثنائية في “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” التي تتضمن “ملك التماسيح” و”مخبأ الكراكن” إلى جانب مختلف الأنشطة المائية مثل إطعام أسماك القرش وتجربة “السكوتر” تحت الماء، وغيرها من البرامج المعدة لتثقيف الزوار حول البيئات المائية وتشجيعهم على المساهمة بدور أكثر فعالية في الحفاظ على الطبيعة.

زوروا “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” لرؤية الحيوانات الصغيرة الرائعة في الحضانة المائية، وتعرفوا على كيفية ولادتها ودورات حياتها. يذكر أن زيارة الحضانة مشمولة بسعر تذكرة الدخول، ما يضمن لكم قيمة أكبر ويتيح لكم استكشاف جميع خبايا هذا العالم الرائع.