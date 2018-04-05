إطلاق أول «تطبيق ذكي» بالدولة يتيح المحادثة الصوتية والمرئية لأكثر من 100 طبيب في العالم

أعلنت “سيغنا” العالمية، شركة الخدمات الصحية العالمية المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز “CI”، اليوم، والتي افتتحت مؤخراً مقراً جديداً في مركز دبي التجاري العالمي، عن إطلاق تطبيق Cigna Wellbeing App™ الأول من نوعه الذي تقدم سيغنا من خلاله للمستخدمين ولعملائها في الإمارات والشرق الأوسط منهجاً متخصّصاً للعناية بالصحة، ويتيح التواصل مع الطبيب أو الأخصائي عبر الهاتف أو الفيديو خلال دقائق، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير خدمات مبتكرة في هذا المجال التزاما بتعزيز رؤية دولة الإمارات بتوفير أفضل الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويتضمن تطبيق Cigna Wellbeing App أدوات ووظائف فريدة تساعد العملاء على تلبية جميع احتياجات العناية بالصحة، ويشمل ذلك لوحة متابعة المؤشرات الحيوية، ومكتبة صحية واسعة من المقالات والوصفات، بالإضافة إلى تقييمات صحية عامة، وتقييمات شخصية متخصصة، مما يعزز فعالية التطبيق ويتيح إنشاء برامج خاصة بالمستخدم، مع الحصول على إرشادات وتوجيهات من خلال الإنترنت حول أنماط الحياة الصحية. كما يُمكّن التطبيق من الوصول إلى معلومات حول إدارة الحالات المزمنة، ويتيح التواصل مع الطبيب أو الأخصائي عبر الهاتف أو الفيديو. ويفتح هذا التطبيق الشامل مجالاً للاستفادة من عدد لا يحصى من الأدوات والوسائل للتحكم بأنماط الحياة*.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التطبيق، قال آرت كوزاد، الرئيس التنفيذي لشركة “سيغنا للتأمين – الشرق الأوسط”: “تفخر ’سيغنا‘ بكونها أول شركة تأمين صحي عالمية تطلق خدمة الرعاية الصحية عن بعد، لتمكن عملاءها من طلب الاستشارة الصحية أثناء تنقلاتهم. ومع هذه الميزة التي يتفرد بها التطبيق الجديد في تقديم الخدمات الصحية بصورة سلسة لا يقدمها أي تطبيق آخر، تواصل ’سيغنا‘ مسيرتها في تعزيز تواصلها مع المجتمعات، اعتماداً على الابتكار والتجارب المتكاملة التي تساعد على تحسين النتائج الصحية لعملائها”.

وتعتبر التطبيقات الإلكترونية من أحدث التوجهات في قطاع الرعاية الصحية، حيث يتزايد تشجيع الناس على اعتمادهم لهذه التطبيقات، بهدف تلبية احتياجاتهم الصحية بشكل استباقي ملائم. وأظهرت نتائج استطلاع “سيغنا 360 للصحة والعافية 2017” (2017 Cigna 360 Well-Being Survey) مدى تنامي تأثير التكنولوجيا الرقمية على قطاع الرعاية الصحية، حيث أكد 57% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم بمشاركة بياناتهم الصحية مع شركات التأمين الصحي، وأشارت نسبة 34% منهم إلى رغبتهم باستخدام تطبيق مخصص للرعاية الصحية لتقييم مدى تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة واللياقة.

وأضاف كوزاد: “تستند رؤيتنا إلى ما نراه فعلياً على أرض الواقع، حيث يصل مستوى انتشار الهواتف الذكية في دولة الإمارات إلى 200%، وما يقارب 100% في بقية دول المنطقة. ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التطبيق استجابة لما يبحث عنه عملاؤنا، حيث يوفر لهم الأدوات والوسائل التي تلبي احتياجاتهم، وتساهم في تحسين مستوى الصحة والعافية لديهم”، وأوضح أنه “لا يوجد في السوق حالياً أي تطبيق يوفر هذا العمق في الخدمات ضمن صيغة عملية وسهلة الاستخدام”.

ويأتي تطبيق Cigna Wellbeing App المستقل استكمالاً لمجموعة “سيغنا” الحالية من المنتجات والأدوات الرقمية، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري التطبيقات “آبل ستور” و”جوجل بلاي”.