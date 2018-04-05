جنة برج السراب يطرح خصومات بنسبة 20% للحجز المسبق في شهر رمضان
أعلن فندق جنة برج السرب ذو الخمس نجوم في أبوظبي عن طرح عروض للحجز المسبق في شهر رمضان القادم، حيث يمكن الإستفادة من خصم بنسبة 20% عند الحجز لمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن 6 أشخاص ليحظوا بتجربة الإفطار العربي في مطعم “ذا داينين روم”.
و سيتم تقديم بوفيه الإفطار يومياً حيث يتضمن مجموعة واسعة من المأكولات العالمية و الشرق أوسطية إضافة إلى المشروبات الرمضانية التقليدية مع الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية، و تبدأ أسعار البوفيه ب 90 درهم للشخص الواحد.
للحجوزات أو المزيد من المعلومات يرجآ الإتصال على 97123076307+ أو الإتصال عبر البريد الإلكترونيhZahraoui@jannah.ae