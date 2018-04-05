شاهد بالصور | أغرب متحف في العالم

على أبواب مدينة لافاسان الإيرانية يقع أغرب متحف في العالم، وهو متحف الدمى العملاقة المخيفة والوجوه التي تشبه البشر.

ورصد موقع “بورد باندا” المختص بالصور هذا المتحف الوحيد المسموح بالتقاط صور فيه في إيران، موضحة أنه افتتح في عام 2005 على مساحة 1000 متر والذي يضم الكثير من التصميمات المرعبة والخيالية.

ويوضح الموقع أن هذا المتحف أقيم بشكل خاص وأن جميع الأعمال المقامة في هذا المتحف نفذها استاذ يدعى ناصر عثمان فازيري.

ولفت الموقع إلى أن فازيري قام بهذه التماثيل الغريبة على مدار 6 أعوام كاملة، موضحة أن هذا المتحف مفتوح في الصحراء ويمكن زيارته في أي وقت.

واعتمد فازيري في هذه التماثيل التي أنشأها على الأشياء المحيطة به وإعادة تشكيلها لإخراجها في أعمال فنية.