الصين تشكو الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بسبب “الرسوم الجمركية”

بواسطة / بتاريخ 2018-04-05 في 9:40 م /
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قدّمت الصين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة الولايات المتحدة الامريكية فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الادارة الاميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، بحسب ما أظهرت وثائق نشرت الخميس.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طلب وفد الصين اجراء “مشاورات” مع واشنطن “في ما يتعلق بالرسوم المقترحة وإجراءات ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات ومنها الآلات والالكترونيات المصنّعة في الصين”، و”طلب إجراء مشاورات” هي الخطوة الاولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.

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