منظمة : إسرائيل قتلت ألفي طفل فلسطيني خلال 18 عاما

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، عايد أبو قطيش، إن الجيش الاسرائيلي قتل نحو ألفي طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 18 عاما.

يأتي إعلان أبو قطيش عن تلك الأرقام بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 أبريل/نيسان من كل عام.

وقال أبو قطيش : “منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 2000، وحتى اليوم قتل الاحتلال نحو ألفي طفل فلسطيني، ولم يتم محاسبه أي جندي إسرائيلي على ذلك”.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى، في 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتوقفت فعلياً في 8 فبراير/شباط 2005 بعد أن اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون المسجد الأقصى، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني.

أبو قطيش تطرق أيضا في تصريحاته إلى انتهاكات أخرى ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين.

وقال إن اسرائيل تعتقل وتحاكم سنويا نحو 700 طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن المحاكم تكون “صورية، وتسيء معاملة الأطفال، والهدف منها الحصول على اعترافات بالاكراه”.

وتشير الاحصاءات الصادرة عن “الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال” (غير حكومية) أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وما زال 350 منهم داخل سجون الاحتلال.

ويوافق، اليوم الخميس، “يوم الطفل الفلسطيني” وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 أبريل/نيسان من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له -في ظل الاحتلال- من انتهاكات تشمل القتل والاعتقال والترهيب.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1996، وصادق عليه المجلس التشريعي والحكومة رسميا عام 2003.

وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءاً من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهو منظمة حقوقية تأسست في جنيف عام 1979 بهدف الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وبالرغم من الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة، يعتبر منظمة فلسطينية حقوقية غير حكومية تطوّر برامجها وأنشطتها بناءً على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.

أما برنامج المساءلة فيلعب دورا توثيق ورصد الانتهاكات بحق الاطفال الفلسطينيين، ويتولى دور الدفاع القانوني عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية.‎