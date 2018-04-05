«مدني عجمان» ينجح في التعامل بحرفية مع حادث تدهور مركبة محملة باسطوانات الغاز

تعامل رجال الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان مع حادث تدهور تعرضت له مركبة محملةباسطوانات الغاز جراء اصدامها مع حافلة على شارع الاتحاد بمنطقة الجرف، ونتج عنه تسرب اسطوانة غاز من دون نشوب أي حريق أو تسجيل إصابات بشرية.

وقال الملازم أول محمد حميد المهيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة ورد بلاغ إلى منصة الدفاع المدني في إدارة العلميات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، يفيد بوجود حادث مركبة محملة بإسطوانات الغاز جراء اصتدامها مع حافلة، وعلى ضوء البلاغ تحركت على الفور فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث،

وأوضح إن فرقة الإنقاذ تعاملت بحرفية عالية مع خطورة الموقف لاسطوانة الغاز المسربة حيث قامت بأحكام إغلاقها ومنع التسرب والتأكد من بقية الاسطوانات تفادياً لحدوث أي انفجار يعرض حياة مرتادي وقائدي المركبات للخطر، كما قامت الفرقة بإخراج اسطوانات الغاز من المركبة حرصاً على سلامة مرتادي الطريق. مشيراً عند انتهاء رجال الدفاع المدني من المهمة تم تسليم موقع الحادث لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.