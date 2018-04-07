الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 07/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 08 / 04 / 2018

طقس غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق، خاصة الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية / 14 – 25 كم/ساعة خلال الليل والصباح ، تصبح شمالية شرقية – شمالية غربية / 20 – 35 كم / ساعة بعد الظهر والمساء تصل 45 كم/ساعة أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.