“الصحة” تصدر 6 تعاميم للتحذير من تفاعل دواء لمنع الحمل ومكملات غذائية

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية تسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم و أعراض نفسية (مثل القلق والتهيج والعصبية) وسرعة ضربات القلب. وإضافة تحذير من تفاعل لأدوية منع الحمل مع أدوية مرض الصرع التي تحتوي على مادة الفالبروات (Valproate) مما يزيد من سرعة تخلص الجسم من مادة الفالبروات، ويؤثر على فعاليتها، وسحب مكملات غذائية لاحتمالية احتوائها على جرثومة السالمونيلا Salmonella والتي قد تتسبب بالتسمم، وسحب تشغيلة من دواء يستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي، وسحب وسيلة طبية مستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية، وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة تواصل إصدار تعاميم للتحذير من بعض المكملات الغذائية المغشوشة، وسحب أدوية تسبب أعراضاً جانبية خطرة، وسحب وسائل طبية لا تطابق المعايير المعتمدة، وذلك حرصاً من الوزارة على صحة أفراد المجتمع، وأن دورها لا يتوقف عند التحذير، وإنما ترصد الإدارات والأقسام المختصة متابعة التنفيذ في كل المنشآت الصحية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية بالدولة ذات الاختصاص.

وأدرج إصدار التعاميم التحذيرية في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي. وطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام الأجهزة هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv @moh.gov.ae

تحذير من مستحضر لتخفيف الوزن يسبب بانخفاض حاد في ضغط الدم واعراض نفسية

وأشار الدكتور أمين إلى أن قسم ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع قد قام بتحليل المنتج SHEDFAT MAXX CAPSULE للشركة المصنعة SHEDFAT LLC والذي يستخدم كمستحضر لتخفيف الوزن، وتبين احتوائه على مادة كيميائية وهيYohimbine ، محظورة الاستخدام في العالم، حيث قد تسبب بانخفاض حاد في ضغط الدم إلى مستوى خطير، وأعراض نفسية (مثل القلق والتهيج والعصبية) وسرعة ضربات القلب. وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج المذكور أعلاه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، في حال توفره بالدولة، علما بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

إضافة تحذير من تفاعل جديد لدواء منع الحمل

و ذكر أن الشركة المصنعة Avantis-Sanofiقامت بابلاغنا باضافة تفاعل جديد للدواء (Depakine) Sodium Valproate + Valproic acid مع أدوية منع الحمل الحاوية على مادة الاستروجين. وأوضح التحذير أن الأدوية الحاوية على مادة فالبروات لا تؤثر في فعالية المنتجات الحاوية على الاستروجين، لكن استخدام المنتجات الحاوية على مادة الستروجين قد يزيد من سرعة تخلص الجسم من مادة الفالبروات، مما يؤثر على تركيز الفالبروات في الدم و قد يعرض المرضى للخطورة. وعليه يجب على ممارسي الرعاية الصحية مراقبة مرضاهم في حال البدء او التوقف في استخدام المنتجات الحاوية على الاستروجين للمرضى مستخدمي مادة الفالبروات والاخذ بعين الاعتبار أي تغيرات في التحكم بالمزاج او حدوث نوبات صرع. كما يجب على ممارسي الرعاية الصحية مراقبة مستويات مادة الفالبروات في الدم لدى هؤلاء المرضى.

علما بأن المنتج أعلاه مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإننا نوصي ممارسي الرعاية الصحية أخذ الحيطة والحذر عند صرف الأدوية المذكور أعلاه لمرضاهم. علما بأن الأصناف الدوائية المذكورة أعلاه آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق، وهذه التحذيرات تضاف للنشرة الدوائية فقط. وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على موقع الوزارة أو الاتصال على العناوين هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv @moh.gov.ae

سحب مكملات غذائية لاحتمالية لاحتوائها على جرثومة السالمونيلا Salmonella

وأشار إلى التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب وعدم استخدام المنتجات الطبية Kratom Products والتي تباع على المواقع الالكترونية krakenkratom.com ; ciosa.comsoulspe; phytoextractum.com; وهي منتجات حاوية على عشبة القرطوم و تحمل الاسم العلمي Mitragyna speciosa، والتي تباع على المواقع الإلكترونية المختلفة في شكل كبسولات أو اكياس تحتوي على بودرة (كأكياس الشاي و القهوة)علما بأن المنتج يستخدم كمكمل غذائي.

وقد أفادت إدارة الغداء و الدواء الأمريكية أن سبب السحب هو احتمالية احتواء المنتجات المذكورة على جرثومة السالمونيلا Salmonella والتي قد تتسبب بالتسمم وضهور أعراض كالحمى والاسهال والغثيان وآلام في البطن، ومن الممكن أن تسبب التهابات خطيرة في الأشخاص الذين يعانون الضعف أو في كبار السن وغيرهم من ذوي المناعة الضعيفة.

علما بأن القرطوم يتميز بخصائص شبيهه بالأفيون كما أن له بعض التأثيرات المنشطة. وذكرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن القرطوم آمن أو فعال لعلاج أي حالة مرضية، وبأن بعض الاشخاض يتناولون القرطوم في حالات الألم المزمن، ولعلاج أعراض انسحاب الأفيون، وفي الآونة الأخيرة أصبح يستخدم من أجل أغراض ترفيهية.

علما بأن المنتجات المسحوبة على حسب تحذير الـFDA تنتج من قبل الشركات التالية: PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, Soul Speciosa وتم المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة أعلاه من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها لديكم، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع

تحذير من استخدام تشغيلة واحدة لمستحضر دوائي لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي

وتضمن التعميم الإشارة إلى سحب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تشغيلة واحدة من الدواء Omacid Chewable Tablets الشركة المصنعةOman -ndustries Co National Pharmaceutical I ، والمستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي بسبب عدم تجاوز التشغيلة المذكورة أعلاه لاختبار(Assay) علماً أن المنتج مسجل مركزياً في دول مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وقد أفادت الشركة المصنعة بأن المنتج لا يوجد في دولة الامارات، ولكن حرصاً من الوزارة على سلامة المرضى ارتأت الإدارة التعميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجوده.

سحب وسيلة لإدارة الصور الطبية بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية

ولفت التعميم الخامس إلى أن الشركة المصنعة جنرال الكتريك قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الوسيلة الطبية Centricity Universal Viewer ، والمستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية، وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات. وقد أفادت الشركة المصنعة بأن هذه الأجهزة موجودة في بعض مستشفيات الدولة، وستقوم الشركة بالتواصل مع مورديها بتصحيح كافة الأنظمة المتأثرة من خلال توفير تحديث للبرنامج بدون تكلفة. علما بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.