شرطة دبي توقع بشقيقين آسيويين يهربان الهيروين بأحشائهما

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، الشهر الماضي، القبض على شقيقين آسيويين في مطار دبي الدولي يهربان بأحشائهما كميات من مخدر الهيروين.

وأفاد العميد عيد محمد ثاني حارب، المدير العام للإدارة، أن واقعة إلقاء القبض على المتهمين تمت بناء على معلومات دقيقة تؤكد إقدامهما على تهريب المخدرات إلى الدولة، مستغلين في ذلك الإجراءات والتسهيلات التي تمنح للزائرين، مما استوجب إصدار تعميم من قبل الإدارة على المنافذ الحدودية لإلقاء القبض على كلا المتهمين لحظة دخولهما البلاد بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الترويج.

وأوضح أن الفرق المختصة سهلت إجراءات دخولهما حين وصلا إلى مطار دبي الدولي، ومن ثم اقتيدا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وأخضعا لاستجواب أولي اعترفا خلاله بأنهما ابتلعا عدداً كبيراً من كبسولات الهيروين، كما أظهرت التحقيقات معهما بأنها ليست هي المرة الأولى التي يقدمان فيها على هذا العمل الإجرامي، إذ سبق لهما أن قاما بعدة عمليات تهريب بهذه الطريقة.

وعليه تم أخذ المتهمين إلى مستشفى راشد بدبي ووضعا تحت الحراسة اللازمة إلى أن أفرغا جميع الكبسولات التي ابتلعاها، وبلغ عددها لدى المتهم الأول 61 كبسولة بوزن إجمالي 790 غراماً من مخدر الهيروين، أما الثاني فبلغ عددها 47 كبسولة بوزن 538 غراماً، وقد أحيل المتهمان إلى الجهات القانونية لإنزال العقوبة اللازمة بحق كل منهما بعد توجيه تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الترويج لكليهما.

وتوجه العميد عيد محمد ثاني حارب بجزيل الشكر إلى رجال مكافحة المخدرات ومختلف الجهات الأمنية العاملة في المطار من جمارك وموظفي جوازات على تعاونهم، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق معهما لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.