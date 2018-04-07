سناب شات تطلق فلاتر حصرية لهاتف آيفون إكس

أعلنت شركة سناب عن تحديث جديد لتطبيق المراسلة الخاص بها، وحمل هذا التحديث فلاتر أو عدسات حصرية لهاتف آيفون إكس للاستفادة من كاميرته.

قالت سناب أن كاميرا آيفون إكس التي تمتلك ميزات وعمق خاص يجعلها تقدم شكل أفضل للصور، حيث أن كاميرا السيلفي تعطي المستخدم دقة عالية وبُعد مميز لالتقاط الصورة، كما أنها تعكس قدرتها بالتصوير الثلاثي الأبعاد على شكل الصور.

كانت آبل قد قدمت كاميرتها وأطلقت عليها اسم “TrueDepth”، حيث تمتلك مزايا تُمكنها من التصوير ومساعدة الهاتف بالتعرف على الوجه بشكل كامل حتى خلال الحركة، وهو ما تستفيد منه الشركة في تقنيتها الخاصة بالايموجي. وهذا الأمر استطاعت سنابشات استغلاله بشكل مثالي بالتحديث الجديد باستخدام تقنية الواقع المُعزز أيضا.

بإمكان مستخدمي التطبيق على آيفون إكس مشاهدة الفلاتر الجديدة في القائمة تحت اسم “TrueDepth” نسبةً للكاميرا.