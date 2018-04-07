الرمادي: الموسم لم ينتهِ والعبرة بالخواتيم

أكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن مباراة اليوم مع الوصل مهمة جداً لتحسين مركز «البرتقالي» بعدما أمن الفريق بقاءه.

وقال الرمادي، «المباراة مهمة جداً لتحسين مركزنا، سنلعب بجدية متناهية، وكأنها أول مباراة في الموسم؛ لأن عندنا تطلعات جديدة بعدما أمنا البقاء، وطموحنا هو أن نكون أفضل مركز أو مركزين من مركزنا الثامن الحالي».

ووجه رسالة للاعبين أن المباريات الثلاث المتبقية مهمة لتقييمهم، وقال لهم، «دائماً العبرة بالخواتيم»، وهذه اللقاءات لها حصة في تقييم العمل للفترة المقبلة؛ حيث إن الانطباع الأخير عن اللاعبين يؤخذ من هذه المباريات.

وعن تجديد عقده، قال، «أنا سعيد جداً بالتجديد، سعيد بالإدارة وزملائي في الجهاز الفني واللاعبين، كان يجب أن أجدد؛ لأن عندنا تطلعات كبيرة يجب أن أحققها، ولا أخفي سراً أنه كان عندي رغبة في تجربة جديدة، حيث إنني كنت أبحث عن تحدٍّ جديد، فأنا قضيت وقتاً ممتازاً مع عجمان حققت لقب دوري الدرجة الأولى، ثم الصعود والبقاء في دوري الخليج العربي والأداء الجيد،، فكرت بعقلي ورأيت أن إدارة عجمان وقفت معنا كجهاز فني وفريق في الأوقات الصعبة كان هادئاً جداً، وحتى عندما خسرنا في أول أربع مباريات لم يخرج أي مسؤول ليتحدث عن الاستياء من النتائج».

وتابع الرمادي، «الأمر الثاني الذي جعلني أجدد، هو أن النادي لديه الرغبة في التطوير، وكلنا نعرف أن الرصيد السابق في كرة القدم لا يمكن صرفه في المستقبل، بل ذلك يأتي بالعمل، وأنا متأكد أن نادي عجمان يعملون على ترتيب أنفسهم لتحدي الموسم الجديد ، أما السبب الثالث لتجديد عقدي فهو يتعلق بالشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي يبدي دائماً سعادته بالفريق، ويتكلم بشكل جيد عن الفريق، وما دام هو قد وضع الثقة بنا وتكلم عن الجهاز الفني بصورة جيدة، فيجب أن أكمل المسيرة حتى ولو كنت تلقيت عرضاً من نادٍ آخر أفضل مالياً».

وأكد الرمادي «أما السبب الرابع فهو أنني عملت مع أشخاص مميزين، هم مجلس الإدارة برئاسة خليفة الجرمن، كما لا أنسى عبدالله الظاهري الذي عنده صبر في العمل وحب لعجمان ولمصلحته أحسد نادي عجمان على امتلاكهم شخصاً مثله، كما لا أنسى عمل الإداري عبدالله أحمد أيضاً، كل هذه العوامل جعلتني من الصعب أن أفرط بالبقاء،».

وعاد الرمادي وكرر أنه لم يحسم شيئاً على صعيد الأجانب، وهذا متروك لبعد المباريات الثلاث، وهذا الأمر ينطبق على اللاعبين المواطنين؛ لأن التقييم سيكون في نهاية الموسم وهو كمدرب يهمه أن يعرف شخصية اللاعب وسقف طموحاته في المباريات الثلاث.

وكشف الرمادي عن غياب حيدروف للإيقاف في مباراة اليوم، وأكد أن مباراة الوصل ستكون قوية والفريق الزائر لن يتأثر أبداً بتراجع مستواه في المباريات الأخيرة، فهو يبقى فريقاً كبيراً.

وقال الرمادي، «هو فريق عنده كل الصفات المميزة، جهاز فني مميز، وجمهور كبير، وأجانب حدث ولا حرج من الجودة، الوصل فريق نحترمه، ولكن لابد أن نجعل الوصل يحترمنا كذلك».

وفي ختام حديثه شكر الرمادي كل قيادات عجمان التي وقفت مع الفريق، وقال: أشكرهم على مواقفهم التي لم أرَ لها مثيلاً، أشكرهم دائماً على تصريحاتهم، ورغم أنهم خارج النادي فإنهم يعملون وكأنهم في النادي.

من جهته، قال اللاعب خليفة الخديم: مباراة اليوم مع الوصل صعبة للفريقين وليس لنا وحدنا، عندنا ثلاث مباريات، وإصرارنا كبير على إنهاء الموسم بصورة إيجابية.