بنوك تحذر أصحاب الحسابات المصرفية غير المحدثة بالإغلاق

أمهلت بنوك عاملة في السوق المحلي في إطار تعليمات الاحتفاظ بسجلات محدثة عملاءها 30 يوماً، لتحديث بياناتهم وتسليم الوثائق المطلوبة، محذرة من أنها ستبدأ في تطبيق سلسلة من الإجراءات على أصحاب الحسابات غير المحدثة تبدأ بوقف التعاملات، وتنتهي بإغلاق الحساب.

وأبلغ عملاء «الرؤية» أنهم تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل بريدية ونصية من بنوك يتعاملون معها تفيدهم بالإسراع في عملية التحديث في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ تلقي الإشعار.

واشتكى بعضهم من أنهم ما زالوا يتلقون الرسائل ذاتها، على الرغم من تحديث بياناتهم وتسليم الوثائق المطلوبة في إطار المهلة الممنوحة.

وطالبت رسالة اطلعت «الرؤية» عليها من العميل ضرورة إعادة جميع أوراق الشيكات غير المستخدمة وبطاقات الخصم وسحب الشيكات الآجلة وتسوية أي تسهيلات بنكية مقدمة من البنك في حالة عدم تحديث البيانات.

وشدد مسؤول الرقابة الشرعية في بنك محلي والمصرفي أمجد نصر على أهمية تحديث قواعد بيانات عملاء البنوك باعتبارها واحدة من متطلبات المصرف المركزي لا سيما بالنسبة إلى الهوية الإماراتية.

وأوضح أن معرفة العميل مسألة مهمة لا سيما في ما يتعلق بالراتب ومكان العمل والإقامة، مشيراً إلى أن المعاملات المصرفية للعديد من موظفي بنك محلي توقفت في الأيام الماضية، بسبب عدم تحديث البيانات.

أوضح أن استمرار تلقي العملاء للرسائل ذاتها، على الرغم من تحديث البيانات وتسليم الوثائق المطلوبة يرجع إلى خطأ غير مقصود، ناصحاً العملاء بضرورة الاحتفاظ باسم وبيانات الشخص الذي استلم الوثائق.

من ناحيته، أفاد مستشار بنوك محلية فضّل عدم ذكر اسمه أن مطالبة البنوك للعملاء ببياناتهم الشخصية واحدة من متطلبات البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنوك ليس أمامها خيار وعليها التنفيذ فقط لتفادي العقوبات.

ولفت إلى أن الأخطاء واردة، ولا بد للعملاء من التنبه والتأكد من إنجاز عملية تحديث البيانات عبر التواصل مع البنوك والتأكد من تحديث المعلومات.