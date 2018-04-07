رمضان يرفع الطلب على استقدام العمالة المنزلية 30%

ارتفع الطلب على استقدام العمالة المنزلية بنسبة 30 في المئة مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان.

وأكد أصحاب مكاتب استقدام العمالة في الشارقة بروز سوق سوداء لسماسرة غير مرخصين، مخالفة للتشريعات.

وأبلغ «الرؤية» مدير مكتب استقدام عمالة زهير أحمد أن الطلب يتركز على الخدم والطهاة والسائقين للاستعانة بهم في إعداد الولائم الرمضانية.

وقدّر تكلفة استقدام الخادمة الإثيوبية بنحو أربعة آلاف درهم، و14 ألف درهم للخادمة الفلبينة و15 ألفاً للخادمة الإندونيسية.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى رفع السعر من جانب الوكلاء الخارجيين ومكاتب العمالة في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن مسلسل ارتفاع أسعار العمالة المنزلية يتكرر سنوياً مع حلول شهر رمضان.

وبدوره، أرجع مسؤول أحد مكاتب جلب العمالة المنزلية في دبي نادر عيسى ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض في السوق واشتراط دولهم شراء تأمين على حياتهم.

وحذّر من أن النقص يدفع الأسر إلى توظيف عمالة مخالفة لسعرها الرخص، ما يعرضهم لدفع غرامة تتجاوز 50 ألف درهم، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر لجأت إلى خيار الدوام الجزئي بالساعة أو الساعتين.