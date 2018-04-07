«التربية»: 100 ساعة تدريبية لكل معلم سنوياً

حددت وزارة التربية والتعليم 100 ساعة تدريبية لكل معلم سنوياً، وقالت خولة الحوسني، مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت نوعين من التدريب للمعلمين، الأول تدريب تخصصي، ويمتد على مدى العام الدراسي، مشيرة إلى أن التدريب المتخصص يشمل 26 ألف معلم ومعلمة، وينظم خلال أسابيع التنمية المهنية التي تسبق دوام الطلبة وعددها ثلاثة تدريبات في العام خلال أشهر أغسطس، يناير وأبريل ، والنوع الثاني التدريب المستمر ويشمل هيكلة مجتمعات التعلم على مستوى الدولة والبالغ عددها 193 مجتمع تعلم، وهي مدارس متقاربة من بعضها البعض وفي نفس الحلقة الدراسية، ويحدد لمعلميها وقت معين للتدريب وبمحتوى تدريبي معين، وذلك لرفع كفاءتهم خاصة في ظل التغيير الذي طرأ على المناهج.

وأضافت على هامش فعاليات منتدى الخليج العربي للمعلمين في أبوظبي الذي اختتم أعماله أمس الأول، أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية تهيئ المدربين من خلال برامج معينة للتمكن من قيادة مجتمعات التعلم، منها برنامج «المدرب المعتمد»، الذي تخرج منه في الدفعة الأولي 502 مدربين، فيما يتخرج 198 مدرباً خلال شهر، وبعدها مباشرة سيبدأ تدريب الدفعة الثالثة، لافتة إلى أن المعلم يخضع لـ100 ساعة تدريبية في العام الدراسي. وأنهى المستهدفون من مديري المدارس ومعلمي المواد العلمية والتكنولوجيا واللغات، مشاركتهم في أعمال منتدى الخليج العربي للمعلمين، الذي حضره 1435 مشاركاً، وقدم نخبة من اﻷكاديميين وخبراء التعليم أوراق عمل ناقشت قضايا تعليمية ملحة تضمنت المستجدات والحلول في عالم متسارع يتطلب الأخذ بأفضل اﻷساليب والنظم التعليمية لمواصلة الريادة العالمية، ووفر المنتدى 25 ساعة تدريب للمعلم المشارك.

وأشارت الحوسني إلى أن ورش منتدى الخليج العربي للمعلمين الذي عقد في أبوظبي شارك فيه 40 مدرباً بواقع 20 مدرباً في الفترة الصباحية و20 مدرباً للمسائية، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت عدة ورش تدريبية اختيارية للمعلمين الراغبين في التدريب تنظم كل يوم سبت أسبوعياً، وهناك ورش خاصة لتدريب المعلم الذكي، وتدريب معلمين ليصبحوا نواة لتدريب زملائهم في المدارس ويدعمونهم داخل المدرسة، كما اطلقنا تدريبات في مجال المايكروسوفت ووسائل التقنية الحديثة، وأضافت الحوسني أن المنتدى استهدف 8800 معلم ومعلمة على مستوى مدارس الدولة، وتضمن ورشة عمل استمرت 5 أيام، بمشاركة 25 جهة متعاونة.