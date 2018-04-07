بالصور.. صناعة الحرير في الصين

تعتبر الصين هي الدولة المكتشفة للحرير منذ عصور قبل الميلاد من خلال شرانق دودة القز، وعلى الرغم من مرور آلاف السنين إلا أن الصين لا تزال الدولة الأولى المربية لدود القز المنتج للحرير، وكذلك أكثر الدول المنتجة للمنسوجات الحريرية.

استطاعت الصين أن تطور طرق نسج هذا الحرير في وقت مبكر، ولا تزال بعض الشركات تستخدم آلات تعود إلى الألفية الأولى في نسج الحرير.

ورصدت وكالة “شينخوا” الصينية عملية نسج الحرير ووضع التصاميم الخاصة من خلال مصممين على الحواسيب للحرير من أجل انتاج أجمل الأزياء من الحرير والذي يصنع منه أغلى الملابس في العالم.

ونقلت الوكالة من داخل شركة ويجيانج دينجشنج سيلك في مدينة شانجتزي بشرق الصين، صور تظهر عمال يجلسون على الآلات من أجل نسج الحرير، بالإضافة إلى عارضات أزياء يعملن في الشركة من أجل اختبار الملابس المصنوعة في الشركة، ومهندسين مصممين يضعون تصميماتهم باستخدام الحواسيب.

توضح الوكالة أن الشركة تستخدم آلة تطريز تسمى “سونج بروكاد” وهي آلة يعود تصميمها إلى ملكية سونج التي كانت قائمة في الصين من عام 960 وحتى 1127، مبينة أن هذه الآلة صنفت ضمن التراث الثقافي العالمي منذ عام 2009.

ولفتت الوكالة إلى أن نشاط الشركة لا يقتصر على الملابس ولكن الحقائب والصناديق المصنوعة من الحرير.