مدافع مانشستر سيتي يتوعد ليفربول في موقعة الإياب

أكد فينسنت كومباني ، قائد نادي مانشستر سيتي ، أن المواجهة أمام ليفربول لم تحسم بعد ، مشيراً إلى أن الفريق السماوي يفكر حاليا في القمة المحلية ضد مانشستر يونايتد ، مساء اليوم السبت ، وذلك ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وكان مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة ثقيلة من خصمه ليفربول ، على أرضية ملعب الأنفيلد ، بثلاثة أهداف دون مقابل ، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وقال كومباني في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية : ” رغم خسارتنا بنتيجة 3/0 أمام ليفربول فما زلت مؤمنا بأن هذه المباراة لم تنتهِ بعد ، سنقوم بتسجيل 5 أهداف في الاتحاد إذا احتجنا لذلك ” .

وأضاف اللاعب المذكور : ” بالنسبة لدوري الأبطال فإن أمامنا فرصة وحيدة لضمان التأهل ، لكن في الدوري الإنجليزي فهناك أكثر من فرصة لضمان التتويج .. الآن سيحظى الدوري بالأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة ” .

وتابع حديثه : ” مهما يحدث يوم السبت فإننا سنتعامل مع المباراة بأقصى جدية .. ونحن نعرف مدى أهمية البطولة الأوروبية بالنسبة لجماهير مشجعينا لكن بعد ذلك سيتحول تركيزنا من جديد نحو المهمة المعلقة في دوري الأبطال ” .

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتاج لفوز وحيد من أجل ضمان التتويج بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي ، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 84 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين .