شرطة أبوظبي: 500 درهم و6 نقاط مخالفة عدم الإلتزام بإشارة قف في الحافلة المدرسية

أكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها في تعزيز السلامة المرورية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثالث، لتوفير النقل المدرسي الآمن حفاظاً على سلامتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية.

ودعا العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بنقل وسلامة الطلاب، وتشغيل إشارة قف الجانبية على الحافلات في حالة صعود ونزول الطلاب منها موضحا أن مخالفة عدم الالتزام بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة ،500 درهم، و(6) نقاط.

وحث قائدي المركبات على مراعاة قواعد وأنظمة المرور لتأمين أقصى سبل السلامة والأمان والتحلي بالمسؤولية بإعطاء الفرصة للصعود والنزول الآمن للطلاب من الحافلات المدرسية.

وأوضح الخييلي أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأشار إلى أن الدوريات الشرطية والمدنية ستقوم بتكثيف الرقابة على الطرق كافة لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بإجراءات النقل الآمن الطلاب ومضايقة الحافلات وعدم إعطائها المجال لتوفير صعودهم ونزولهم بأمان في حالة فتح إشارة “قف “الخاصة بالحافلات المدرسية وتطبيق المادة (91) (بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية).

وشدد على ضرورة الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة لصعود ونزول الطلاب، وتجنب أخذهم من أماكن بعيدة عن منازلهم أو في الاتجاهات المعاكسة الأمر الذي يدفعهم إلى عبور الشوارع ويعرضهم للحوادث.