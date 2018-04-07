“طرق دبي” ترسي عقد شراء 316 حافلة متعددة الاحجام

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، ترسية عقد شراء 316 حافلة متعددة الاحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، منها حافلات “يورو 5” و “يورو 6” التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بتكلفة 465 مليون درهم، وبذلك سيرتفع إجمالي عدد الحافلات لدى الهيئة إلى 2085 حافلة حتى عام 2019.

وقال سعادة مطر الطاير إن شراء الحافلات الجديدة يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعية في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي هذه المنظومة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، إضافة إلى نشر الوعي وتغيير الثقافة حول استعمال وسائل النقل الجماعي، وتحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل الجماعي مثل حافلات المواصلات العامة ومترو وترام دبي ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة.

وأضاف: روعي في شراء الحافلات الجديدة أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية “يورو 5″و “يورو 6″، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، حيث تعد “السلامة والاستدامة البيئية” إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول (أصحاب الهمم)، تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، ومدخل لوصلات يو اس بي (USB) المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها بالأنظمة الذكية.

وأوضح سعادة مطر الطاير أن العقد يتضمن شراء 143 حافلة فاخرة من نوع (فولفو) ذات مستوى عال من الرفاهية والجودة، وستستخدم لمواكبة التوسع في خدمة خطوط عبر المدن إلى ابوظبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى (79) حافلة ذات الطابقين من نوع (مان) لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، و(94) حافلة متوسطة من نوع (اوبتير) لخدمة المناطق الجديدة لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال، مشيراً إلى أن حافلات النقل عبر المدن من نوع فولفو تميز بمحرك “يورو 6” بانبعاثات كربونية قليلة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وتتسع كل حافلة لـ 55 راكباً، وهي مجهزة بمصعد هيدروليكي أوتوماتيكي لخدمة أصحاب الهمم، كما توفر هذه الحافلات خدمة اتصال بالإنترنت مجاناً، ومداخل (يو اس بي) لشحن الهواتف المتحركة، وكذلك مساند للأقدام وحوامل للأكواب لتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب، وفيما يتعلق بالحافلات ذات الطابقين من نوع “مان”، فتتسع لـ 100 راكب، وهي مزودة بخدمة الاتصال بالإنترنت مجاناً، ومداخل (يو اس بي) لشحن الهواتف المتحركة، وتتميز بتصميمها الحديث الذي يضمن سهولة الوصول لأي من الطابقين وتنظيم الحركة الداخلية للركاب، كما روعي في تصميمها خدمة فئة أصحاب الهمم، أما بالنسبة للحافلات المتوسطة من نوع “اوبتير” فهي مبادرة جديدة على مستوى أسطول حافلات هيئة الطرق والمواصلات لتغطية أوسع للمناطق الداخلية والتي يصعب وصول الحافلات الكبيرة إليها، وتتسع كل حافلة لـ 33 راكباً، وهي مزودة بخدمة الاتصال بالإنترنت مجاناً، ومداخل (يو اس بي) لشحن الهواتف المتحركة ومقاعد مريحة وذات رفاهية عالية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدامها فحص استهلاك الوقود المعياري (SORT) لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، كما أن التأهيل الأولي للموردين تم بناء على معايير تضمنت المقدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقا لمعايير عالمية معتمدة وملاءة مالية للوكلاء المحليين، وساهم إدخال مفهوم كلفة حيازة الأصل كمعيار لتقييم وشراء الحافلات في تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية طوال عمر الحافلة.