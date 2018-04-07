محمد بن راشد يدعو المواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً الاحد أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات.

وكان سموه قد أمر بتوفير كافة احتياجات المواطن المزروعي المتصل على إذاعة عجمان وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته ورفع تقرير عاجل لمكتب سومه بذلك، كما أمر سموه وزيرة التنمية المجتمع بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.

يُذكر أن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قد وجه الأسبوع الماضي بإيقاف المذيع يعقوب العوضي عن العمل في إذاعة عجمان ” راديو الرابعة ” لما صدر منه اثناء اتصال المواطن.. مؤكدا سموه ان الإذاعة افتتحت من اجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين.