افتتاح 3 منازيل للقوارب والدراجات المائية في أبوظبي

تستمر دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها الاستراتيجيون وبالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ وإدارة مشاريع منازيل القوارب والدراجات المائية في جزيرة أبوظبي والجزر المتاخمة لها بهدف توفير خدمات وبنية تحتية تساهم في إسعاد المجتمع، وإيجاد مناطق ترفيه حضارية متوافقة مع المعايير الهادفة لحماية الشواطئ والبيئة البحرية.

ضمن هذا الإطار كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن افتتاحها ثلاثة منازيل للقوارب والدراجات المائية في كل من جزيرة الحديريات، وبوابة أبوظبي، ومنطقة ميناء أبوظبي، وذلك استجابة لمتطلبات المجتمع بخصوص إنزال وتحميل القوارب والدراجات المائية في مدينة أبوظبي، داعية أفراد المجتمع إلى استغلال هذه المنازيل المتاحة لقضاء أجمل الأوقات في مياه وشواطئ أبوظبي الهادئة ضمن بيئة وخدمات مثاليين ووفقا لأرفع مستويات الأمان والسلامة.

وأكدت البلدية أن هذه المشاريع تندرج ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي وتوفير خدمات ترفيهية تتماشى مع معايير السلامة العالمية، مؤكدة أن تنفيذها مثل هذه الأعمال يساهم في حركة التنمية الشاملة والتطور المستمر والمتدفق للبنية التحتية في المدينة، ويجسد التزامها بتوفير أسلوب حياة راق مع رفع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمثل هذه الأنشطة، وبالوقت ذاته تطوير صيغ التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة المجتمع.

منزال الحديريات

وحول منزال الحديريات الذي تعمل البلدية وشركاؤها على استكمال منشآته ومرافقه أشارت البلدية أنها انتهت من إنجاز 40 موقفا للقوارب، بالإضافة إلى مواقف السيارات ، ورصيف المنزال، مؤكدة أن هذا المنزال وغيره من مشاريع المنازيل يعكس حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لصيغة الانتفاع المشترك وبهدف الارتقاء بالخدمات، وأوضحت البلدية أن مشروع استثمار وتشغيل المنزال في جزيرة الحديريات يأتي ضمن حزمة من المشاريع تتمثل في مشروع منزال حوض الميناء في منطقة الميناء ومنزال منطقة بوابة أبوظبي، وجميع هذه المشاريع تهدف الى تعزيز الاستخدام الآمن لمنازيل القوارب والدراجات المائية في إمارة أبوظبي، حيث تم التعاون مع المستثمرين ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال لضمان جودة تشغيل هذه المنازيل بالإضافة إلى توفير مكونات تجارية مساندة للمشروع .

وأكدت البلدية أن خدمات تنزيل وتحميل القوارب والدراجات المائية ستكون مجاناً في حال تمت عملية الإنزال والتحميل من قبل ملاك القوارب أنفسهم، أما في حال تم طلب تنزيل القارب أو رفعه من قبل المستثمر المسؤول عن إدارة المنزال فسوف يتم فرض رسوم من قبل المستثمر حوالي 100 درهم، كما تم تخصيص 10 إلى 16موقفا مجانا للسيارات في كل منزال، أما بشأن مواقف القوارب والدراجات البحرية فسوف يترتب عليها رسوم اشتراك من قبل المستثمر تبلغ حوالي 15 ألف درهم سنوياً.

وأضافت البلدية أن منزال الحديريات يمتد على مساحة أرض تقدر بـ 3500 متر مربع، وبمساحة طابقية تصل إلى 436 مترا مربعا، ويضم مكتبا للأمن، ومكتب خدمات، وورشة، ومحلات تجزئة، ومسجداً، ومخزناً، كما يضم 40 موقفاً للقوارب.

ونوهت البلدية أنها تتوقع إنجاز جميع المرافق المتبقية ضمن مشروع منزال الحديرات في الربع الأخير من العام الحالي 2018 .

منزال منطقة الميناء

وأكدت البلدية أن منزال منطقة الميناء أصبح متاحا أمام أفراد المجتمع، وأُنجز رصيف إنزال القوارب وتحميلها، وتعمل البلدية على استكمال بقية مكونات ومرافق المشروع والمتوقع إنجازها خلال الربع الأخير من العام الحالي ،ويضم المنزال 40 موقفا للقوارب وتصل مساحته الطابقية إلى 436 مترا مربعا، ويمتد المنزال على مساحة أرض تبلغ 3500 متر مربع ،كما يضم كذلك مكتباً للأمن، ومكاتب خدمات، وورشة، ومحلات تجزئة، ومسجداً ومخزناً.

منزال بوابة أبوظبي

وبشأن منزال بوابة أبوظبي كشفت البلدية عن جاهزيته لاستقبال رواد البحر حيث أنجزت البلدية وشركاؤها تنفيذ رصيف إنزال القوارب وتحميلها بالإضافة إلى إنشاء 40 موقفا للقوارب ومواقف للسيارات، وتستمر الأعمال لإنجاز بقية مكونات المشروع ويتوقع إنجازها في الربع الرابع من العام الحالي 2018 .

وأشارت البلدية أن جميع هذه المنازيل وجدت من أجل إسعاد المجتمع ، وذلك حرصا من البلدية على توفير المرافق الخدمية الراقية والعصرية، ووضعها في متناول الجميع.

الجدير بالذكر أن هواة البحر ورواده يمكنهم الاستفادة من خدمات العديد من المنازيل في أبوظبي وجزرها وتشمل: منزال الصدر، منزال الباهية، منزال حوض الميناء، منزال بوابة أبوظبي، ومنزال الحديريات.