الطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجزر والمناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وعن حركة الرياح تكون شمالية غربية – شمالية شرقية 20 – 35 كم / ساعة بوجه عام تصل إلى 40 كم / ساعة أحيانا على البحر والمناطق المكشوفة.

أما حالة البحر في الخليج العربي يكون متوسط الموج ويضطرب أحيانا أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج .