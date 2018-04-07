هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية تنجز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة

أعلنت هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية ( تم )، و التي تم خلالها تحويل 9 وثائق الى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 15 جهة حكومية، حيث وفرت هذه المرحلة أكثر من 80 مليون درهم على المتعامل و11 مليون درهم على الجهات الحكومية .

واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد و الشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة، من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية ليصبح المشروع الأول من نوعه في المنطقة.

و شاركت عدد من الجهات الحكومية في إنجاز المرحلة الأولى والتي ضمت دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة النقل ودائرة الجمارك، وذلك ضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات، فقد قدمت كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التعليم والمعرفة مبادرات ساهمت في تعزيز الاستفادة من منظومة الحكومة المتكاملة لتوفير خدمات حكومية متكاملة واستباقية.

و صرحت سعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية، أن هذه الخطوة لتعزيز جهود دعم منظومة خدمات أبوظبي الحكومية ( تم ) برؤيتها المستقبلية التي قام بتدشينها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان – حفظه الله – نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر المشروع عصب رئيسي للجيل الجديد من الخدمات الذكية، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المتكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية لإثراء تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، عبر تقليص أعباء الإجراءات والجهد والوقت.

وأضافت السعدي، “نحن على ثقة أن المشروع سيدعم ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لحكومة أبوظبي من خلال تقديم تجربة متميزة للمتعاملين تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة، ترتكز على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية. كما تأتي كرافد أساسي لتكامل الخدمات في إمارة أبوظبي عبر الترويج لمنصات الخدمات المشتركة في الجانب التخطيطي والتنفيذي ودعم الارتقاء بالخدمات الحكومية عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد الغايات الأساسية في خطة أبوظبي.”

الجدير بالذكر أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى تحويل 9 وثائق حكومية، وهي عقد توثيق، وخلاصة القيد، وسند الملكية، ومخطط أرض، والرخصة التجارية، وملكية المركبة، وفاتورة المياه والكهرباء، وجواز السفر والإقامة، وشهادة اللياقة الصحية. حيث تبسّط هذه المرحلة إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم أكثر من 5 مليون معاملة سنوياً.