محكمة أمريكية تؤكد حكما بالسجن على اثنين من أنصار أردوغان
أكدت محكمة في واشنطن أحكاما بالسجن لمدة سنة ويوم، على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجما محتجين سلميين مؤيدين للأكراد، العام الماضي.
وأكدت القاضية، ماريسا ديميو، الأحكام بالسجن على كل من المواطنين الأمريكيين من أصل تركي، سنان نارين، وأيوب يلدريم، على خلفية الحادث الذي وقع في مايو العام الماضي وأثار توترا بين واشنطن وأنقرة.وقد اعترف المتهمان “بالهجوم والتسبب في إصابة جسدية بالغة” على محتجين أمام مسكن السفير التركي، في أعقاب اجتماع بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت القاضية ديميو، الأحكام، التي تم التفاوض بشأنها ضمن اتفاق مع المتهمين، يقران بموجبه بذنبهما ويسمح لهما بالخروج من السجن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع احتساب فترة اعتقالهم اعتبارا من وقت توقيفهم في حزيران الماضي.
وأسقطت واشنطن التهم عن 11 من حراس أردوغان الشخصيين الذين قيل إنهم شاركوا في الهجوم على المحتجين، رغم أن الهجوم صوره المارة وتعرفت الشرطة على معظم المشتبه بهم من خلال تسجيلات الفيديو.