محكمة أمريكية تؤكد حكما بالسجن على اثنين من أنصار أردوغان

أكدت محكمة في واشنطن أحكاما بالسجن لمدة سنة ويوم، على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجما محتجين سلميين مؤيدين للأكراد، العام الماضي.

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