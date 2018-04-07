مصر تعلن عن 16 مشروعا لتنمية حقول الغاز بقيمة 25 مليار دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن لدى مصر 16 مشروعا لتنمية حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن الوزير أن لدى مصر العديد من الفرص التي ستدعم النمو في إنتاج البلاد من الغاز على المدى القريب والمتوسط، في ضوء مشروعات تنمية حقول الغاز وخاصة في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها أو المخطط العمل فيها خلال المرحلة المقبلة، يبلغ 16 مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار دولار، مضيفا أنه “سيتم إدخال هذه المشروعات على الإنتاج تباعا خلال السنوات الأربع المقبلة”.

وأضاف الملا أنه خلال السنوات الأربع الماضية نجح قطاع النفط في تنفيذ 24 مشروعا بإجمالي استثمارات 2.16 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاجها اليومي حوالي 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز وحوالي 36 ألف برميل من المكثفات.

وذكر الوزير أن باكورة إنتاج حقل ظهر بالإضافة إلى حقول أتول ونورس وغرب دلتا النيل هي أبرز المشروعات التي ساهمت بقوة في زيادة إنتاج الغاز مؤخرا، ويجري حاليا استكمال مراحل الإنتاج التالية من حقل ظهر في ضوء البرامج الزمنية الموضوعة للوصول إلى ذروة إنتاجه بمعدل 7.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأن “هي طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز” بنهاية هذا العام، والكف عن استيراد الغاز المسال.