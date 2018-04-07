زيدان : لن نقف في ممر شرفي لبرشلونة

قال المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، إن “فريقه لن يقف في ممر شرفي لبرشلونة إذا كان قد حسم لقب الدوري الإسباني بحلول الجولة 36 من البطولة عندما يستضيف “الملكي” في “الكلاسيكو” على ملعب كامب نو”، مبرزاً أنه اتخذ هذا القرار بعدما لم يفعل “البرسا” هذا الأمر لـ”الميرينغي” عقب تتويجه بكأس العالم للأندية.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة أتلتيكو مدريد في “ديربي” العاصمة الإسبانية في الجولة 31 من “الليغا”: “لن نقف في ممر شرفي.. نركز فقط في مباراة غد ونفكر في النقاط الثلاث فحسب”.

وبعدما تكرر سؤاله حول الممر الشرفي قال زيدان بشكل حاسم: “إلى متى ستواصلون سؤالي والإجابة واضحة للغاية؟، ليس علي أن أتحدث مجدداً عن هذا الموضوع”.

وتابع: “هذا قراري وقضي الأمر، لن نقف في ممر شرفي، برشلونة كسر التقاليد، لن نفعل الأمر أمامه”، في إشارة إلى رفض “البرسا” الوقوف في ممر شرفي عقب تتويج الريال بكأس العالم للأندية.