مدرب النصر: التعادل مع شباب الأهلي نتيجة جيدة

أكد مدرب النصر الصربي إيفان يوفانوفيتش أن نتيجة التعادل أمام شباب الأهلي 0-0، نتيجة عادلة ووصفها بأنها جيدة خاصة أنها أمام فريق قوي ويستطيع أن يستغل أي خطأ.

وقال إيفانوفيتش: “لم نتمكن أن نجد فرصاً وكان أمامنا فرصتين أو ثلاثة في منتهى الوضوح إلا أن الفريق لم ينجح في تحقيقها”.

وأشار إلى أن المباراة كانت مغلقة وكان من الصعب خلق الفرص، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المباريات المقبلة للحفاظ على المركز الثالث في الدوري.

وعن حظوظه في المقعد الثالث للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، أكد يوفانوفيتش أنه أمامه مباراتين يجب على الفريق أن يحقق بهما نتيجة إيجابية وبذل المزيد من الجهد والقتال للمحافظة على المركز الثالث في جدول الترتيب.

وأكد المدرب الصربي أن اللاعبين يبذلون كل جهدهم لتقديم الأفضل وهو بدوره يعمل بجهد لإيصال الفريق لأفضل النتائج، وقال دائماً هدفي هو الحصول على النقاط الكاملة ومع نهاية الموسم سنقيم أداءنا.