دراسة: الخضروات تحمى كبار السن من تصلب الشرايين

اكدت دراسة أسترالية، إن النساء المسنات اللائي يتناولن المزيد من الخضروات ربما يكن أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين .

حيث فحص الباحثون بيانات 954 امرأة في سن السبعين وربما أكبر، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لفحص سمك جدران الشريان السباتي في الرقبة، ومدى تراكم الترسبات عليها، وترتبط الجدران الأقل سمكا والتراكم الأقل للترسبات بانخفاض احتمال الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية .

هذا ووجد الباحثون أنه مقارنة بنساء يتناولن أقل من حصتين من الخضراوات يوميا كانت جدران الشريان السباتي لدى نساء يتناولن ثلاث حصص من الخضر على الأقل يوميا أقل سمكا بنسبة 5% أو نحو 0.036 ملليمتر

كما وجد الباحثون أن كل زيادة بمقدار عشرة جرامات يوميا في تناول الخضر التي تنتمي للعائلة الكرنبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف ( الكرنب ) ترتبط بانخفاض بنسبة 0.8% في سمك جدران الشرايين .

من جانبها قالت لورين بليكنهورست، التي قادت فريق الدراسة وهي باحثة في التغذية بجامعة ويسترن أستراليا، في كرولي، “ كان أمرا مثيرا أن نكتشف أن تناول الخضر من العائلة الكرنبية يبدو الأكثر فائدة ” .

ايضا تابعت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “ مع ذلك هذا لا يقلل من أهمية الأنواع الأخرى من الخضراوات .. كما تعرفون فإن الإكثار من تناول الخضر بأنواعها مهم للحفاظ على صحة جيدة ” .

كما أضافت “ تخلص دراستنا إلى أن استهلاك حصتين من خضر العائلة الكرنبية بين الكمية الموصى بها من الخضر قد يساعد في تحسين الفوائد الصحية للشرايين ” .

أرجعت بليكنهورست السبب إلى أن تناول الخضر يُشعر بالشبع، هذا وبالتالي يقلل تناول الفرد للوجبات السريعة التي يمكن أن تضر بالشرايين .

في النهاية أضافت أن الخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن التي ثبت أنها تقلل الالتهاب واختلال توازن نظام العوامل المؤكسدة، وهي عوامل يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .