سكايب يدعم الآن خدمات تسجيل المكالمات

خمسة عشر عاماً وسكايب يصل العالم ببعضه لكنه لا يوفر خاصية تسجيل المكالمات حتى الآن حيث كان المستخدمون يعتمدون على التطبيقات الخارجية لفعل ذلك، وقريباً سيمكن تسجيل مكالمات سكايب بطريقة أبسط وأسهل من الحالي.

لا يعني هذا أن سكايب سيوفر ميزة تسجيل المكالمات من تلقاء نفسه، لكنه سيتكامل أكثر مع خدمات خارجية شهيرة ضمن وضعية Content Creator في ويندوز 10.

وسيتكامل سكايب مع عدة تطبيقات خارجية شهيرة مثل Xsplit, Wirecast, و Vmix وغيرها وذلك شرط استخدام نسخة ويندوز 10 المسماة وضعية Content Creator الموجهة أصلاً لمنشئي المحتوى من مدوني الفيديو وصنّاع البودكاست وغيرهم.

وبعد تسجيل المكالمة سواء صوتياً أو بالفيديو يمكن تصديرها إلى برامج التحرير والمونتاج الشهيرة من أدوبي مثل بريمير و Audition.

من الغريب كم استغرقت سكايب حتى وفرت هذه الميزة وبالرغم من أنها بالتعاون مع خدمات خارجية وليست ميزة أساسية ضمن التطبيق نفسه، مقارنة مع Google Hangouts التي تسمح بتسجيل المكالمات والبث المباشر إلى يوتيوب والإبقاء على نسخة منه للمشاهدة لاحقاً بالرغم من حداثة عهدها.