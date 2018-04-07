3 قتلى و30 مصابا في حادث دهس غربي ألمانيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، السبت، في حادث دهس غربي ألمانيا، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “آر بي” الإخباري الألماني، عن مصادر لم يسمها، إن سيارة مسرعة صدمت عددا من المارة في مدينة مونستر بولاية شمال الراين ويستفاليا؛ ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين (دون توضيح مدى خطورة الإصابات).

ولم تصدر السلطات الألمانية أي تعليق على الحادث حتى الساعة 15:45 (ت.غ).

وبينما لم تحدد الشرطة دوافع الحادث، ذكر موقع “آر بي” إن الدلائل الأولية تشير إلى أنه “هجوما إرهابيا”.