بإسناد إماراتي .. مقاتلات و مدفعية التحالف العربي تدمر مواقع للحوثيين غرب اليمن

دمرت مقاتلات و مدفعية ” التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ” بقيادة المملكة العربية السعودية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية مواقع و آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن في غارات و عمليات نوعية أربكت صفوف الميليشيات وأنهكت قدراتها العسكرية وسط مصرع و فرار العشرات من عناصرها.

فقد استهدفت مقاتلات و مدفعية التحالف العربي تدمير مواقع و تجمعات للميليشيات و عشرات الآليات العسكرية في مناطق البرح غرب تعز و التحيتا و مصبرية الواقعة شرق الجراحي على الساحل الغربي لليمن في ضربات نوعية و قاصمة أسفرت عن إنهيارات متسارعة و حالة من الإرباك في صفوف الميليشيات في ظل الإنتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.

و تصدت قوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي لمحاولات تسلل بائسة لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي لليمن كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تلقوا على إثرها هزائم موجعة.

و استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر و تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق مختلفة بجبهة الساحل الغربي لليمن تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

وبدأت قوات الشرعية اليمنية و بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية فضلا عن إضعافها لدرجة كبيرة سطوة تلك المليشيات على مواقع بالساحل الغربي .

و لا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية متواصلة عبر رصد واستهداف تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية و تعزيزاتها العسكرية لتحرير كامل التراب اليمني و عودة الشرعية و الحق إلى أصحابه.