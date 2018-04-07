شاهد بالصور | لوانج برابانج .. مدينة المهرجانات في لاوس

تشكل مدينة لوانج برابانج واجهة السياحة الأولى في دولة لاوس، لاسيما بالمناطق الطبيعية الساحرة التي تضمها، وأيضا بثقافة مطاعم الشوارع المنتشرة في المدينة.

لوانج برابانج هي مدينة قديمة في لاوس تقع على مفترق نهري ماكونج ونام خان، وشكل موقعها الممتاز مكان لاستقرار المواطنين لآلاف السنين.

تعرف المدينة أيضا بالكثير من المعابد البوذية، ومن بينها معبد وات تشيانج ثونج الذي بني في القرن السادس عشر.

وضعت اليونسكو هذه المدينة بالكامل ضمن قوائم التراث الإنساني، وهي مدينة ساحلية تحاط من 3 جهات بالأنهار، مما يعطيها جمال مذهل ومناظر خيالية، بحسب موقع “ميجريشين لوجي” المختص بالسفريات.

تضم المدينة أيضا شلالات كوانج سي، حيث تتساط المياه من ارتفاع 300 متر في منظر خلاب، ويمكن الاستحمام في مصب هذه الشلالات.

كما تضم المدينة أيضا شلالات تاد ساي، والتي تصبح مذهلة في الفترة بين أغسطس ونوفمبر.

أحد المعالم البارزة في هذه المدينة أطعمة الشوارع المنتشرة في المدينة، إذ يفرش الطباخون الاطعمة التي يطهونها في الشارع والأسواق العامة، بينما يقبل المواطنين والسياح لاختيار الأطباق والأطعمة التي تناسبهم.

وخلال الصيف، تضم المدينة الكثير من المهرجانات في الحدائق والمتاحف، وكذلك مهرجانات لسباق القوارب الخرزانية في الأنهار المحيطة بالمدينة.