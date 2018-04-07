إيطاليا .. توقيف قاصر قبل تنفيذه هجوماً لصالح “داعش”

أوقفت أجهزة الأمن الإيطالية، السبت، قاصرا بتهمة “الإعداد لتنفيذ عمل إرهابي” لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة تريسته شمال شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان نشره التلفزيون الحكومي، إنها “أوقفت قاصرا إيطاليًا يبلغ 15 عاما، في مكان عام، وبحوزته حقيبة تحتوي وثائق بالعربية لكيفية صناعة المتفجرات، وراية لتنظيم داعش”.

وأضحت أنه “أقدم عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة الفورية بإدارة مجموعتين مغلقتين وقنوات دعاية مختلفة لصالح تنظيم داعش”.

وحسب مراسلات رصدتها الشرطة، فإن الموقوف كان يخطط لعملية إرهابية في مدرسته الواقعة بمدينة تريسته.

وأضافت: “كان يحرض المستخدمين الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية، إضافة للترويج للتنظيم إلكترونيا”.

وحسب البيان، جاء القبض على القاصر في إطار عملية أطلقتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وهذه العملية الأمنية تهدف لمتابعة أنشطة الإرهاب على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع الشرطة المحلية في مقاطعة فريولي.