«جوجل كروم» يضيف إختصار جديد لإضافة الرموز التعبيرية بطريقة سهلة

قام متصفح Google Chrome بإضافة إختصار جديد اليوم ليمّكنك من إضافة الرموز التعبيرية على سطح المكتب بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، كما يتم إختبار هذه الميزة حاليًا عبر نسخة Chrome Canary.

حيث أنه عند النقر بزر الماوس الأيمن على أي نص خلال التصفح سيظهر لك في القائمة خيار لإضافة رمز تعبيري، وسيظهر لكل مستخدم الرموز التعبيرية الخاصة بنظام تشغيله سواء كان نظام Mac, Windows, Linux أو Chrome OS.

في الواقع لا تعد إضافة حديثة أو فريدة من نوعها، حيث أنه على سبيل المثال توجد بالفعل طرق أخرى لإضافة الرموز التعبيرية على سطح المكتب، مثل إختصار Command + Control + Space لأجهزة Mac، أو لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس على أجهزة Windows، وعلى الجانب الأخر توجد تطبيقات المراسلة مثل Messenger, Slack, Discord و Skype جميعها تحتوي على مكان مخصص لإضافة الرموز التعبيرية من خلاله بكل سهولة.

لكن في الواقع لم تصل هذه الميزة حتى الأن إلى الإصدار العام من متصفح Chrome، ولكن من المتوقع أن يتم إصدارها في الأسابيع المقبلة.