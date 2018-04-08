سالم الحارثي: التاريخ لا يقبل ابتعاد السماوي عن «المحترفين»

عبر الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، عن سعادته بتأهل بني ياس وعودته إلى دوري المحترفين .

ويقول الحارثي عن مسيرة العودة إلى الأضواء: «لقد كان هناك تحركات سريعة لتصحيح الأمور من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وفي ظل دعم كبير من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة، عن طريق ضخ دماء جديدة على مستوى العمل الإداري لقيادة المرحلة الصعبة ومواجهة تحدي العودة بأسرع ما يمكن، على اعتبار أن التاريخ لا يقبل أن يكون بني ياس بعيداً عن مصاف المحترفين.

وعملت الإدارة الجديدة بروح الفريق الواحد سواء تحت قيادة جاسم الشرفاء رئيس الشركة السابق، أو بعد تسلمي مهمة رئاسة شركة كرة القدم من بعده، فالعمل قبل الجميع كان بعيداً عن المناصب الإدارية، وهو الأمر الذي ما زال سائداً لغاية الآن، كما أن الاجتماعات كانت تعقد وبشكل شبه يومي منذ إعلان هبوط الفريق، ولغاية الآن للنهوض من جديد، لتساهم المتابعة المستمرة، وتوزيع المسؤوليات على الجميع في إنجاز الكثير من العمل الإيجابي».

وعن طبيعة العمل الذي قام به مجلس إدارة النادي أكد الحارثي، أنه تجسد في عدة جوانب يتقدمها معالجة بعض الجوانب الفنية والنفسية، التي كانت تواجه الفريق الأول واستقطاب طاقم فني جديد، على كفاءة عالية، وبعض اللاعبين المواطنين لدعم الصفوف، مضيفاً: «واجهتنا العديد من العقبات في بداية العمل، يتقدمها عدم القدرة على ضم لاعبين مواطنين على مستوى عال، لأن غالبية الأسماء المميزة كانت ترفض اللعب بدوري الدرجة الأولى، كما اصطدمنا بامتداد عقود الأجانب لموسمين، إذ كان من الصعب فسخ هذه العقود، رغم عدم اقتناع النادي بقدراتهم بشكل كبير».

وأردف الحارثي: «رغم الصعوبات نجحنا في ترميم صفوف الفريق من النواحي النفسية والفنية، وتم صياغة نظام جديد للحوافز وكافة اللوائح التي تحكم عمل الفريق الأول، لتعزيز الالتزام والجدية والعمل الاحترافي، كما تم تشكيل إدارة جديدة للفريق الأول تضم العديد من الكفاءات، إلى جانب تنظيم العمل داخل الشركة من خلال تشكيل لجان لتطوير العمل الإداري والعمل الفني المتعلق بالأكاديمية كذلك، لتنجز الشركة نظام حوكمة متكامل تم وضعه في المرحلة الأخيرة بعد غربلة كاملة لكل المنظومة الإدارية السابقة، التي واكبها مراجعة شاملة لكافة المصروفات والنفقات وأوجه الإنفاق لينجح النادي في تخفيض النفقات بنسبة 25٪ خلال موسم واحد، ونحن نأمل أن تنعكس الإجراءات الإدارية التي قمنا بها على أداء النادي شكل عام في الأعوام القادمة».

وأشاد الحارثي بجميع لاعبي الفريق بلا استثناء قائلاً: «لقد لمسنا روح الحماس والتحدي لدى اللاعبين، بعدما قطعوا على أنفسهم عهداً بالعودة إلى دوري المحترفين، وفي ظل هذا الشعور الكبير بالمسؤولية كنا بدورنا نساند اللاعبين ونشد على أيديهم للوصول إلى الهدف المنشود».

وعن خطط النادي للموسم المقبل قال الحارثي: «نعمل منذ فترة على عدة محاور. الأول يتمثل في تدعيم صفوف الفريق بنخبة من اللاعبين المواطنين، لأن دوري المحترفين يحتاج إلى مستوى فني أعلى وخبرة أكبر». وشدد الحارثي في نهاية حديثه على أن بني ياس ينشد الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل، وبصورة تليق بسمعة النادي، إذ لن يكون بني ياس صيداً سهلاً للمنافسين بل سيكون رقماً صعباً أمام الجميع.